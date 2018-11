FRENDA : Sans gaz de ville, des familles bloquent la RN14

La RN14 et précisément au niveau du tronçon routier mitoyen de la localité de "Sidi-Amar" située à quelque 7 km du chef-lieu de la commune de Frenda, est totalement paralysée et les usagers de la RN14, ont été contraints de faire des détours très gênants et coûteux, soit pour rejoindre la ville de Tiaret ou encore prendre la destination de Mascara et Saida. En effet, quelque 350 pères de famille de la localité de Sidi-Amar, sont sortis de leur silence pour exprimer leur ras-le-bol en dénonçant les fausses promesses et le favoritisme dont ils font l’objet depuis longtemps, revendiquant le raccordement de leurs foyers en gaz de ville, sachant que l'hiver est aux portes. A ce titre, ces pères de famille trop fragilisés par des promesses stériles, viennent de se rassembler après avoir été informé que le wali, en ce dimanche 18 novembre 2018 était en visite à la daïra de Medroussa, limitrophe de la commune de Frenda où il a donné le signal de raccordement en gaz de ville dans la localité de Sidi-Allel, située à 11 km de Frenda.