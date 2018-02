FRANCE : Vers l’expulsion d’un imam algérien

El Hadi Doudi, imam algérien de la mosquée salafiste marseillaise, ‘’As-Sounna’’, est convoqué le 8 février devant une commission d’expulsion des étrangers établis en France. Le ministère de l’intérieur français a, en effet, engagé, à la fin de janvier, une procédure d’expulsion du territoire contre El Hadi Doudi, imam la mosquée As Sounna, dont la fermeture administrative pour six mois a été confirmée, mercredi 31 janvier, par le Conseil d’Etat français. Le Conseil d’Etat a accusé cet imam d’avoir diffusé à travers ses prêches des appels à la haine et à la violence contre les chrétiens, les juifs, les chiites et les personnes adultères, de même qu’il « légitime et glorifie le djihad ». Cet imam est à Marseille depuis plus de 30 ans et il est présenté comme une référence du salafisme.