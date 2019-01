FRANCE : Un lot de tabac en provenance d’Algérie saisi à Nîmes

Un lot de 1 245 paquets de cigarettes venus d’Algérie a été intercepté en France le 18 janvier au péage de Nîmes ouest sur l’autoroute A9. C’est plus d’une semaine plus tard que la gendarmerie du Gard a révélé l’information. Un véhicule tombé en panne au péage de Nîmes ouest a été remarqué. En s’approchant du véhicule, les gendarmes se sont aperçus que la baguette latérale menaçait de tomber. Ils en ont déduit que des paquets de cigarettes pouvaient être cachés dans les panneaux latéraux du véhicule. Ce dernier est alors immédiatement transporté au Peloton autoroutier et saisi. Une perquisition a permis de découvrir 1 245 paquets de cigarettes de marque Marlboro en provenance d’Algérie, ainsi que plus de 21 kilogrammes de tabac à chiquer.