FRANCE : Un journaliste algérien disparaît mystérieusement

Le journaliste algérien Khaled Malha, âgé de 64 ans, est porté disparu depuis deux semaines, rapporte le journal arabophone Ennahar citant la Chambre algérienne de Commerce et de l’Industrie de Paris (CACI). Selon la même source, le journaliste algérien est sorti de la maison familiale située à l’Isère au sud-est de la France, le 31 juillet dernier. Depuis 15 jours, Khaled Malha n’a donné aucun signe de vie. L’épouse du journaliste a indiqué que son mari est atteint de la maladie d’Alzheimer au stade primaire, elle explique qu’ « il est sorti le 31 juillet 2019, portant un chapeau bleu, une veste bleue et un pantalon bermuda brun ». La femme de Khaled Malha souligne que la police française a mobilisé des hélicoptères et une équipe de chiens de la brigade canine et de patrouille pour l’opération de recherche lancée depuis quelques jours. Les autorités policières en France ont diffusé un avis de recherche, en parallèle de l’annonce diffusée par la CACI. Cette dernière fait savoir que « le journaliste pourrait essayer de se rendre à Paris ou dans son pays d’origine, l’Algérie ». La disparition mystérieuse de Khaled Malha, effective depuis le 31 juillet dernier, suscite l’inquiétude de sa famille en raison de son âge avancé (64 ans) et de ses problèmes de santé.