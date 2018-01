FRANCE : Un footballeur algérien porté disparu

Un international algérien évoluant en ligue 2 Française est porté disparu depuis le 13 janvier 2017, l’ancien joueur du Paradou AC n’a depuis plus donné signe de vie. Tayeb Meziani (21ans), joueur du Havre Athletic Club( ligue 2 française) est actuellement introuvable. Un journaliste proche du club a signalé sa disparition sur Twitter. Benoît Donckele, journaliste à Paris Normandie, a dévoilé hier que le joueur algérien Tayeb Maziani, qui avait été transféré en prêt au Havre l’été dernier, a été bloqué à la douane la veille de la reprise des entraînements (13 janvier) et depuis ce jour l’international espoir n’a plus donné de signe de vie, a indiqué le journaliste.