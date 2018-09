FRANCE : Un autre Algérien tué à Marseille

L’épisode de l’intriguant assassinat d’Algériens établis à Marseille se poursuit sans pouvoir être élucidé par les autorités françaises. Un gang criminel, a procédé dans a nuit du lundi au mardi et dans le 15e arrondissement de la ville de Marseille, à l’élimination par balle d’un ressortissant algérien, issu de la wilaya d’Annaba, et âgé de 50 ans. Selon certains témoins de la communauté nationale établie à Marseille, ce nouveau meurtre porte à 11 le nombre de ressortissants algériens assassinés à Marseille depuis le début de l’année en cours dont neuf originaires de la wilaya de Khenchela, un de Tlemcen, plus le défunt Kamel Sennani originaire de la ville d’Annaba. Installé à Marseille depuis les années 80, la victime s’est faite tirer dessus par balles dans la tête alors qu’il s’apprêtait à rejoindre son domicile vers les coups de 21h.Le groupe criminel s’est enfui par la suite, laissant le défunt giser dans une mare de sang.