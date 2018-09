FRANCE : Un autre Algérien tué à Marseille !

L’épisode de l’intriguant assassinat d’Algériens établis à Marseille se poursuit sans pouvoir être élucidé par les autorités françaises. Un gang criminel cagoulés, a procédé dans la nuit du mardi au mercredi et dans le 15e arrondissement de la ville de Marseille, à l’élimination par balle d’un ressortissant algérien. Il s’agit de Bernouk Lahcen, âgé de 45 ans et issu de la commune de Marouana, dans la wilaya de Batna. La victime a été tuée d’une rafale de Kalachnikov par un gang criminel cagoulé, avant que les auteurs du crime prennent la fuite à bord d’un véhicule de type « BM W » capturé par des caméras de surveillance. Atteinte de 20 balles, la victime, est décédée vraisemblablement sur le coup. Cette série de meurtre suscite toujours l’indignation de la communauté algérienne établie en France qui a reproché au consulat d’Algérie et des parlementaires issus de l’émigration leur inaction contre les agressions, et les meurtres dont sont victimes les ressortissants de cette ville. La police française a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les causes de ce nouveau drame. La dépouille de la victime a été transférée à l’hôpital. Pour rappel, la presse française pense que ces assassinats ont un lien avec le trafic de drogue qui ravage les cités du nord de la ville, mais le bilan ne cesse de s’alourdir et ce, en dépit des promesses du ministre de l’intérieur français, lors de sa visite à Alger.