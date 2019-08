FRANCE : Un Algérien arrêté à Marseille à son retour d’Algérie

Un jeune Algérien, âgé de 23 ans, a été condamné la semaine dernière à 3 ans de prison ferme, interdiction de séjour en Provence-Alpes-Côte d’Azur pendant 5 ans et mandat de dépôt pour un vol à main armée commis en 2014. Il a été arrêté en avril dernier à Marseille à son retour d’un séjour de 4 ans en Algérie, rapporte le quotidien régional Nice-Matin. Selon le média français, le jeune Algérien a été appréhendé à son retour d’Algérie en se rendant à la préfecture de Marseille le 30 avril dernier pour récupérer un document administratif. Le prévenu faisait l’objet d’un mandat d’arrêt suite à une condamnation pendant son absence, en octobre 2018. Il a écopé de 10 ans de prison pour vol en réunion d’un domicile d’un couple nonagénaire en novembre 2014. Les enquêteurs de la police française ont exploité notamment des éléments de téléphonie et les témoignages des proches du mis en cause pour identifier le coupable. Le procureur de la République près le Tribunal correctionnel de Grasse a requis 6 ans de prison, interdiction de séjour en Paca pendant 5 ans et mandat de dépôt.