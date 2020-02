FRANCE : Quatre frères et sœurs algériens arrêtés à Bordeaux

Le groupe d’enquête des mineurs non accompagnés dépendant de la brigade de police de Bordeaux, dans le Sud-ouest de la France, a arrêté la semaine dernière 4 frères et sœurs issus d’une famille algérienne. La fratrie est accusée d’avoir exploité entre 50 et 100 mineurs non accompagnés, originaires d’Algérie et du Maroc, selon le quotidien français France Bleu. Selon le même média, les membres de la famille d’origine algérienne est à la tête d’un réseau de vol et de recel de biens et d’objets de valeur impliquant des mineurs non accompagnés et originaires d’Algérie et du Maroc. Ils « employaient eux-mêmes ces jeunes issus d’Algérie et du Maroc qui occupent les squats de Bordeaux et qui vivent de vols, de cambriolages. Ils les ont exploités et drogués pour les mettre sous pression et créer une relation de dépendance afin de les faire travailler pour eux», a expliqué Ronan Illien, commandant de police et chef du groupe d’enquête des mineurs non accompagnés (MNA). Lors de la perquisition du domicile familial des mis en cause, la police de Bordeaux a saisi un grand nombre de téléphones portables, des vélos, des ordinateurs portables, des montres, des bijoux en or, deux véhicules, 589 boîtes de médicaments et plus de 37.000 euros en espèce. Les quatre frères et sœurs seront présentés devant un juge d’instruction en vue de leur inculpation pour vol et recel « en bande organisée » et association de malfaiteurs, a-t-il conclu.