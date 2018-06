FRANCE : Les Musulmans et les lieux de culte cibles d’attaques

Plusieurs attaques contre des fidèles musulmans et de lieux de culte ont été perpétrés en une semaine en France, a appris l’APS auprès du président de l’Observatoire national contre l’islamophobie, M. Abdallah Zekri, qui a exprimé son "immense" inquiétude. "Du 29 mai au 3 juin, des coups de feu visant des fidèles, agression sexuelles contre une fidèle, incendie et saccage de lieux de culte ont été enregistrés en plein moi de ramadhan", a-t-il indiqué. "Au cours de la nuit du 29 au 30 mai, des coups de feu ont visé des fidèles au sortir de la prière de tarawih (soir) à Pont-Saint-Esprit, une commune française située dans le département du Gard, en région Occitanie", a précisé Abdallah Zekri, soulignant que la procureur de la République a ouvert une enquête. Un incendie d’origine probablement criminel s’est déclaré, dans la nuit du 1 au 2 juin, contre la façade de la mosquée située à dans la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien dans le département d’Eure-et-Loir, en région Centre-Val-de-Loire, a-t-il ajouté, signalant que samedi dernier, des individus ont tirés des balles avec des armes de gros calibre sur une salle de prière à Villepinte (Ile-de-France). "Heureusement qu'il n’y avait personne dans la salle de prière. Une vitre blindée a été transpercée par des balles et des douilles ont été retrouvées à l’intérieur de la salle de prière", a-t-il encore indiqué, faisant savoir également qu’une jeune femme musulmane "a été agressée sexuellement et violée samedi à 4h00 du matin en plein Paris, entre le croisement de la rue Palestro avec celle de Ponceau, dans le 2e arrondissement", non loin des Halles.