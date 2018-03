FRANCE : Le 3ème Salon Algérie en mai 2018 à Marseille

Le salon « Richesse et Découverte de l’Algérie » sera de retour du 4 au 6 mai 2018 à Marseille. Une 3ème édition pour promouvoir l’économie algérienne et renforcer la vitrine du « Made in Algeria », explique la société organisatrice, Meridonial. « Richesse et Découverte de l’Algérie », galvanisé par la réussite des deux précédentes éditions, qui ont rassemblé plus de 160 exposants pour un total de 32.000 visiteurs, est de retour au Parc Chanot, Palais de la Méditerranée (Hall2) à Marseille (France). Soucieux de prendre part à la diversification de l’économie locale, les exposants devront lors de cette nouvelle mouture plaider en faveur du label « Made in Algeria » et, notamment, contribuer à l’essor des exportations algériennes. Cet événement se veut en parallèle un carrefour de rencontres des opérateurs et acteurs de l’économie nationale, aussi bien du secteur public que du secteur privé, revêtant un caractère économique et commercial à travers les rencontres en B to B qui seront animées. Les organisateurs tablent cette année sur 20.000 visiteurs 120 exposants multisectoriels durant les 3 jours.