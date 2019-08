FRANCE : L’ambassadeur d’Algérie démis de ses fonctions

L’ambassadeur d’Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, a été démis de ses fonctions, ce jeudi 22 août 2019, par le président par intérim Abdelkader Bensalah, rapporte plusieurs médias nationaux. Abdelkader Mesdoua a été limogé deux ans à peine après son installation en septembre 2017. Ce dernier est remplacé par Abdellah Baâli. De même, le chef de l’État Abdelkader Bensalah a effectué de nouveaux changements dans le corps des ambassadeurs. Ainsi, d’après le média El Bilad, ces changements ont touché plusieurs grandes capitales, dont Paris, Londres, le Caire et Madrid. Dans le même sillage, Abdelkader Bensalah a signé un autre décret mettant fin aux fonctions de deux consuls généraux. À savoir celui de Barcelone en Espagne, et celui de Jeddah en Arabie Saoudite. Ainsi, Aiouâlallen Mounia est la nouvelle consule d’Algérie à Barcelone, et Mohila Messaoud est le nouveau consul d’Algérie à Jeddah, en Arabie Saoudite.