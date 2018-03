FRANCE : Expulsion d’un imam algérien

Un imam algérien, accusé d’appels à la haine en France, sera expulsé vers l’Algérie. Le tribunal de Marseille (Sud de la France) a en effet rendu un avis favorable pour le renvoi de cet imam exerçant en France depuis 1981. Accusé d’apologie au terrorisme, ainsi que d’appels à la haine et à la discrimination, El-Hadi Doudi avait été convoqué le 08 février dernier devant une commission chargée d’étudier son dossier, laquelle a statué en faveur de son expulsion vers l’Algérie. Au moins cinq fidèles de la mosquée Al-Sunna de Marseille où exerçait l’imam, fermée en décembre dernier sur ordonnance du préfet de police des Bouches-du-Rhône, seraient partis rejoindre les groupes armés en Irak et en Syrie, avait indiqué l’AFP. En plus d’apologie au Terrorisme et d’appels à prendre part au Jihad (guerre sainte, ndlr), l’imam aurait également diffusé des appels à la haine et à la discrimination visant les personnes chrétiennes, juives et chiites.