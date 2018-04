FRANCE : Deux autres Algériens, tués par balles

Deux ressortissants algériens ont été assassinés le vendredi dernier, en matinée à Marseille, dans le sud de la France, a rapporté le quotidien arabophone ‘’Echorouk.’’ Les deux victimes sont originaires de Khenchela et d’El-Oued. La série de meurtres qui ciblent les Algériens dans la cité phocéenne se poursuit donc sans que les services de sécurité français aient pu arrêter cette hécatombe qui vise des Algériens. Les auteurs du crime étaient armés de fusils d’assaut de type Kalachnikov, selon des témoins oculaires. Le ministre français de l’Intérieur avait affirmé, lors de sa visite à Alger, que ses services avaient ordonné l’ouverture d’une enquête dont les résultats seraient rendus publics. Or, le nombre d’Algériens assassinés ne cesse d’augmenter dans cette affaire qui semble liée à un règlement de comptes entre dealers dans cette ville connue pour son taux élevé de banditisme et de trafics en tout genre. Le double assassinat de ce vendredi porte le nombre de victimes algériennes à quatorze, dont onze sont originaires de la wilaya de Khenchela, dans l’est du pays. Le mystère demeure entier et les services de sécurité français semblent impuissants face à ces meurtres qui inquiètent la communauté algérienne en France.