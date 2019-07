FRANCE : Des supporters algériens victimes d’agressions racistes

Vendredi soir, après la victoire de l’équipe nationale en finale de la CAN, des dizaines de milliers de personnes sont sortis à travers la France pour fêter l’événement. À Lyon, deux familles ont été prises pour cibles par un groupe d’individus vêtus de noir venus du Vieux-Lyon et armés, entre autres, de battes de base-ball, rapporte le journal local Le Progrès. Des vidéos de ces agressions circulent sur les réseaux sociaux. « On y voit une trentaine d’individus vêtus de noir et le visage masqué par des cagoules attaquant une voiture à coups de projectiles, à coups de pied ou encore de battes de base-ball aux cris de « sales bougnoules » », relate ce dimanche le journal Le Parisien. Les victimes ont porté plainte et une enquête a été ouverte pour « violence aggravée, dégradation aggravée et menaces de mort à caractère raciste », a indiqué le parquet de Lyon, qui cherchait à déterminer si ce groupe avait pu commettre d’autres faits lors de cette soirée. Ismain