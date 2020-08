FRANÇAIS BLOQUES EN ALGERIE : Plus de 40 000 personnes rapatriées depuis mars

Plus de 40 000 personnes ont pu regagner la France à partir de l’Algérie depuis la fermeture des frontières intervenue le 17 mars, rapporte le jeudi 6 août 2020 le magazine français Le Point qui cite l’ambassade de France à Alger. En effet, la même source indique que « Malgré la fermeture des frontières algériennes, le dispositif de vols spéciaux est prolongé afin de permettre aux Français et résidents qui le souhaitent de rejoindre la France », explique la même source. L’Algérie a décidé, le 28 juin, de prolonger la fermeture de ses frontières aériennes, terrestres et maritimes jusqu’à la fin de la crise sanitaire. Toutefois, le gouvernement algérien a décidé de mettre en place un programme de rapatriement de plus de 11.000 ressortissants algériens bloqués à l’étranger. Ce programme a débuté le 20 juillet dernier. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé le jeudi 23 juillet le lancement des vols à partir d’Alger pour assurer le rapatriement des personnes bloquées en Algérie. La compagnie aérienne avait prévu six vols de rapatriement.