FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ (GECF) : L’Algérie accueillera le 7ème sommet

En effet la même source affirme que "Les ministres de l’Energie des pays membres du Forum ont examiné lors de la 22éme réunion ministérielle du GECF les préparatifs du 6e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du GECF et ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès accomplis par le Qatar en tant qu'hôte de cet événement, qui doit se tenir à Doha le 18 novembre 2021. L'Algérie accueillera le 7e sommet de Forum à Alger en 2023’’, a précisé la même source. En outre, il a été décidé que la 23e réunion ministérielle du GECF se tiendra à Doha, dans l'Etat du Qatar, le 16 novembre 2021. La réunion de jeudi dernier a réaffirmé sa "détermination à accélérer le rythme de la coopération pour accroître l'efficacité du GECF", a précisé le Forum. Il a également reconnu "la résilience affichée par les pays membres dans leur tentative d'assurer le fonctionnement sans restriction de marchés du gaz libres et flexibles, ainsi que l'approvisionnement ininterrompu des clients, malgré de nombreux défis et une baisse des revenus". Cette réunion a évalué la dynamique actuelle de l'industrie du gaz naturel et a reconnu que les fondamentaux qui conduiront la croissance projetée du gaz naturel au sommet du mix énergétique mondial restent inchangés, ajoute la même source. Selon le GECF, le gaz naturel est le combustible fossile qui connaît la croissance la plus rapide au monde et qu'il deviendra la principale source du mix énergétique mondial d'ici le milieu du siècle, augmentant sa part de 23% aujourd'hui à 28%. Les ministres participants à cette réunion ont souligné que cette source d'énergie abondante et flexible "continuera à satisfaire les besoins énergétiques mondiaux croissants, ainsi que les exigences des trois piliers du développement durable, à savoir le développement économique, le progrès social et la protection de l'environnement".