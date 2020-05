FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISES (FCE) : Appel à l’accélération de la digitalisation

Le vice-président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Djawad Allal, a focalisé, jeudi sur les ondes de la radio nationale, sur l’après Covid19 et les préoccupations de plus en plus marqués des investisseurs nationaux. S’il a tenu à saluer les mesures contenues dans la Loi de finance complémentaire (LFC 2020), Djawad Allal n’en a pas moins appelé à la promulgation de «mesures claires et transparentes», a-t-il dit, afin de lever les verrous de la bureaucratie. Dans ce sens, il a estimé «urgent» d’entamer le processus de dématérialisation « promis par le président Tebboune», a-t-il rappelé, soutenant que la digitalisation était un pilier fondamental et un levier de croissance pour le FCE. Par ailleurs, et évoquant l’après Covid toujours, le Vice- président du Forum a réitéré l’appel de son organisation à préserver l’outil de production et à encourager l’investissement dans les secteurs productif pour asseoir une assise de développement hors-hydrocarbures, mettant en avant que «La préservation de l’outil national est le premier acte dans la préparation de l’après Covid19 et le second acte est d’identifier les pistes de croissance rapide»