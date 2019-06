FORUM DE LA SOCIETE CIVILE : Organisation d’une conférence nationale le 15 juin

Nous assistons à des initiatives politiques tous azimuts, de la part des acteurs politiques et sociaux, mais force est de constater que pour le moment c’est l’impasse, pire : l’horizon paraissant complément bouché face aux divergences quant aux voies et moyens pour sortir de la crise. C’est dans le cadre d’une « contribution à la recherche d’une solution politique à la crise actuelle » que le Forum de la société civile, composé de syndicalistes, juristes et universitaires, compte réunir le 15 juin prochain une conférence nationale. Selon Méziane Mériane, président de SNAPEST, qui est membre du Forum, les organisateurs de ce raout vont prendre officiellement contact avec les autorités pour demander l’organisation de cette conférence où sont attendus plus de 500 participants. En fait cette conférence qui devrait cristalliser une approche de la sortie de crise, se veut comme un aboutissement de quatre rencontres préliminaires lors desquelles il y a eu des échanges de points de vue entre acteurs de la société civile. La plate-forme politique qui conclura les travaux de cette conférence sera proposée à l’opinion publique, aux partis politiques et au pouvoir, précise encore Meziane Mériane pour qui « la situation urge tant au plan politique qu’économique ».