FORUM D’AFFAIRES ALGERO-ESPAGNOL : Le premier ministre espagnol à Alger

Tenu en marge de la 7ème session de la réunion bilatérale algéro-espagnole de haut niveau, ce forum d'affaires regroupe près de 700 participants algériens et espagnols composés de représentants d'organismes institutionnels, d'établissements financiers et d'opérateurs économiques de divers secteurs (agroalimentaire, aéronautique, banques, métallurgie, machinerie industrielle, matériaux de construction, transport...). Cette rencontre constitue une occasion propice pour intensifier davantage la coopération économique entre les deux pays. Le Président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy Brey, a entamé mardi une visite en Algérie à l'invitation du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, pour prendre part à la 7ème session de la réunion bilatérale algéro-espagnole de haut niveau. A cette occasion, plusieurs accords seront signés entre l’Algérie et l’Espagne. Pour rappel, en matière d'investissements, l’Espagne est présente en Algérie à travers 65 projets d’investissements impliquant des promoteurs espagnols déclarés auprès de l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI) sur les 15 dernières années pour un montant de l’ordre de 170 milliards de DA. Sur ces 65 projets déclarés, 47 ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 72% en terme de nombre de projets pour un montant de près de 150 milliards de DA et générant 1.744 emplois directs, selon les chiffres de l'ANDI. Selon l'ANDI, les principales caractéristiques des investissements espagnols en Algérie est que leur répartition sectorielle fait ressortir l’Industrie en pôle position, soit 82% en nombre des projets souscrits, 99% en montant et 88% en nombre d’emplois. Sur l’ensemble des investissements espagnols souscrits durant la période 2012-2017, le secteur industriel a concentré 53 projets d'un montant global de 167,3 milliards de DA et générant 4.970 postes d’emplois, dont 37 projets ont été réalisés pour un montant de 148 milliards de DA.