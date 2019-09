FORTES PLUIES A MEDEA : 178 interventions de secours à Berrouaghia

Une quinzaine de quartiers, situés dans cette commune, ont été inondés et des infiltrations d’eau ont été signalées dans de nombreux immeubles et habitations individuelles, a indiqué la même source, ajoutant que plusieurs équipes d’interventions, issues de différentes localités du centre de la wilaya, ont été déployées à travers ces quartiers pour procéder au pompage des eaux pluviales et sécuriser les occupants des habitations affectées par ces pluies diluviennes. Toujours selon la même source, les fortes chutes de pluies ont provoqué la paralysie "momentanée" du trafic routier sur un tronçon de la route nationale N° 18, reliant la ville de Berrouaghia à Sidi-Naamane, suite à la remontée d’un cours d’eau, longeant ce tronçon. La circulation automobile a "repris normalement", en début de soirée de samedi, après la baisse du niveau du cours d’eau et la mise en place d’un dispositif d’intervention pour "pallier à toute éventualité", a-t-on affirmé. Un glissement de terrain a été signalé, en outre, sur un tronçon de la route nationale N° 62, qui fait la jonction entre Berrouaghia et Djendel, dans la wilaya d’Ain-Defla, plus précisément au niveau de la commune d’Ouled-Bouaachra, à 37 km à l’ouest de Médéa, occasionnant des perturbations dans le trafic routier. Des cas d’inondation et d’infiltration d’eau dans des habitations ont été également recensés dans des quartiers des communes de Sidi-Naamane, Souagui et Ksar-el -Boukhari, sans faire de dégâts, a-t-on signalé de même source.