FORTE PENURIE DE LAIT EN SACHETS : Mostaganem renoue avec les ‘’longues chaines’’

La crise en lait tend à devenir une réalité si criarde à travers le territoire de la wilaya d’un Ramadhan à l’autre et s’est fait âprement ressentir dès les premiers jours de carême. Cette pénurie se distingue depuis, par de longues chaines face aux camions –livreurs de ce produit si rare, stationnés au souk de la Rahma de la ville. Notons à ce sujet, que les responsables des laiteries de Mostaganem, ont affirmé voilà des semaines, que toutes les mesures ont été prises pour faire face à toute pénurie. Malheureusement, la crise est encore là et se caractérise par une absence du lait, dès les premières heures du matin aux magasins de commerce. Quant aux épiciers interrogés sur ce sujet, ils affirment unanimes qu’ils souffrent de cette pénurie depuis le premier jour du Ramadhan, et restent si mal livrés. Certains déclarent que le circuit de distribution fonctionne très mal et demeure miné par des comportements si indignes de certains livreurs qui préfèrent remettre la totalité du quota à certains privilégiés, qui les gâtent en contrepartie. Quant aux consommateurs, ils restent les plus pénalisés par cette pénurie qui revient au galop de Ramandhan en Ramadhan, et qui les oblige à peiner tant pour obtenir le moindre sachet de lait. D’autres affirment être soumis à Fornaka à la vente concomitante (achat d’un sachet de lait pasteurisé avec un sachet de lait de vache obligatoire et à la somme de 100 dinars). A Kheir-Eddine, le lait vient de Sidi Bel Abbès, exactement de la laiterie de Tessala. Le prix du sachet est affiché à 30 dinars, après avoir passé une nuit dans les chambres froides.