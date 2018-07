FORTE CONSOMMATION DE POMME DE TERRE : L’Algérien mange 111 kg de pomme de terre / an

Durant l’année écoulée, la filière de la pomme a enregistré un taux de croissance important, avec une valeur estimée à 243 milliards de dinars soit 8% de la production du secteur de l’agriculture en Algérie. Intervenant lors de la journée nationale de la filière de la pomme de terre organisée ce lundi par le Conseil national interprofessionnel de la filière de la pomme de terre à Alger, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui a révélé que la moyenne de consommation de la pomme de terre en Algérie dépasse de loin la consommation mondiale. Selon lui, l’Algérien consomme une moyenne 111 kilogrammes par an tandis que la moyenne mondiale est estimée à 31 kilogrammes. En Afrique, cette moyenne est très faible avec 14 kg/an. En Tunisie, cette moyenne est estimée à 30 kg/an tandis qu’au Royaume-Uni, la consommation atteint les 102 kg/an. Ainsi, le ministre a rappelé les efforts consentis par l’Algérie pour augmenter la production nationale en matière de pomme de terre et satisfaire également les besoins de la consommation nationale.