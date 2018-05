FORTE CONSOMMATION D’ECLAIRAGE PUBLIC : Une facture de 10 milliards de dinars par an !

L’éclairage public coûte 10 milliards de dinars par an. Pour réduire cette facture et celle de l’électricité d’une manière générale qui représente 2 à 5% du budget local, le ministère de l’Intérieur et celui de l’Energie viennent de signer une circulaire pour alimenter toutes les nouvelles installations d’éclairage public en solaire», a relevé la chef de projet des énergies renouvelables au ministère de l’Intérieur. A cet effet, un programme d’éclairage public solaire autonome sera lancé au cours de cette année au profit d’une dizaine de wilayas du Sud ainsi qu’un programme d’électrification des régions isolées et éparses à travers les panneaux photovoltaïques. Pour rappel, le programme d’intégration de l’énergie renouvelable à l’horizon 2030 exige la mise en place de 54 millions de panneaux photovoltaïques. Déjà, une commission travaille actuellement sur un projet d’un appel d’offres pour la production de 120 mégawatts.