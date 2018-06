FORTE CHALEUR AVEC DES PICS A MOSTAGANEM : Rush sur les plages

La wilaya de Mostaganem a connu ces derniers jours une forte hausse en température, qui a été enregistrée au niveau de toutes les localités de la wilaya. Les services météo ont émis un bulletin spécial, annonçant la persistance de la canicule pour aujourd’hui, ainsi, le thermomètre risque encore une fois de dépasser les 40° à l’ombre. Cette situation a incité, la population mostaganémoise, à investir en force les plages. Il faut dire que le rush signalé au niveau des plages était prévisible pour la journée d’hier. La hausse vertigineuse des températures a donné envie à tout le monde de se diriger vers les côtes, où les températures sont plus clémentes, chose qui devrait se poursuivre aujourd’hui. Le bulletin météo spécial émanant des services de Météo Algérie n’annonce une baisse des températures qu’à partir de demain. En attendant cela, les gens tentent au mieux de résister à la chaleur, et pour cela, rien de tel qu’une bonne virée au littoral et des baignades en mer.