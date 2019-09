FORNAKA-MOSTAGANEM : Une salle de soins fermée depuis 20 ans !

Finalement, les doléances portant sur le fonctionnement de la salle de soins, émises par les citoyens de la localité d’Ayacha, relevant de la commune de Fornaka, restent vaines, l’unité des soins demeure toujours fermée depuis presque une vingtaine d’années. Réalisée dans les années 90 et inaugurée pompeusement par l’ex-wali de Mostaganem, M. Abdelkader Zoukh, elle fut fermée le jour d’après. Depuis, les habitants de la bourgade d’Ayacha, forte d’une population de plus de 600 âmes n’ont point cessé de réclamer son ouverture, mais hélas, la salle demeure livrée à son triste sort. Le motif de sa fermeture est lié à l’absence de personnel, selon les informations obtenues auprès de l’APC et de la direction de l’EPSP. Smain