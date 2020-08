FORNAKA (MOSTAGANEM) : Un mort dans un accident de la route

Les éléments de la protection civile relevant de l'unité secondaire de la Mectàa sont intervenus avant-hier vendredi, dans un grave accident qui a eu lieu sur la route nationale N70, plus précisément près de la zone industrielle de Fornaka, dans la wilaya de Mostaganem a-t-on appris de ce corps. Le drame s’est produit suite à une violente collision entre un véhicule et une moto. Le terrible choc n’a laissé aucune chance au conducteur de la moto d’échapper à la mort a-t-on ajouté. La victime âgée de 30 ans environ, dont l’identité est inconnue a été ensuite transportée par les éléments de la protection civile à la morgue de l'hôpital de Mostaganem a-t-on précisé. Suite à ces drames qui endeuillent à chaque fois des familles, la protection civile appelle les conducteurs de la route à plus de vigilance et respect au code de la route afin d’éviter ce genre d’accidents mortels a-t-on précisé.