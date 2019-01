FORNAKA (MOSTAGANEM) : Plus de 20 hectares ravagés par les eaux usées

L’oued Tin, d’une longueur de 32 kilomètres (de Sirat à El Mactaa) a toujours charrié les eaux usées des communes qu’il traverse, et a constitué de ce fait, un sérieux problème de santé publique. Ayant fait l’objet d’une opération de curage d’un bout de son itinéraire, le reste des travaux semble avoir été interrompu et a causé le débordement des eaux usées et pluviales sur les terres agricoles qui le cernent de part et d’autre. Ainsi, plus de 20 hectares relevant de deux exploitations agricoles individuelles ont été dernièrement inondés par les eaux malsaines. L’un des exploitants a quitté ses terres, alors que le second fellah n’a point hésité a emblavé une douzaine d’hectares en blé, qui malheureusement ont fini par se faire ravager par les eaux troubles, qui ont fini par noyer la germination de la céréale. Face à cette déplorable situation, le fellah interpelle la direction de l’hydraulique pour sauver ce qui reste de son champ de blé et ses grenadiers.