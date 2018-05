FORNAKA (MOSTAGANEM) : Les citoyens réclament l’éclairage public

Quelques jours seulement nous séparent du mois sacré de ramadhan. Comme chaque année, durant tout ce mois, Fornaka renoue avec la vie nocturne .Les soirées ramadanesques, le week-end particulièrement, s’étalent jusqu’aux premières lueurs de l’aube et la voie longue d’environ un kilomètre reliant le chef-lieu de la commune à la localité de Kédadra devient subitement très passante. Elle est prise d’assaut, après le f’tour, par les piétons habitant de part et d’autre pour se rendre visite mutuellement ou pour aller fréquenter les cafés. C’est à cet effet, que les citoyens de la commune tiennent à rappeler à leurs élus locaux que l’éclairage public manque le long de cette voie. Ils précisent que celle-ci est plongée dans le noir non pas par manque d’installation d’éclairage mais « par négligence et par manque de suivi et d’entretien de l’installation existante dont la réalisation a chèrement coûté aux contribuables ». Selon eux, l’installation en question est toujours branchée à l’électricité. Ils en veulent pour preuve le picage pratiqué sur un lampadaire pour alimenter le chantier d’une entreprise privée de bâtiment longeant la voie. Qui paye la facture de l’électricité consommée par le chantier privé ? Ils n’en savent rien. Si c’est encore le pauvre contribuable qui paye, ça serait un comble !....