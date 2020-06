FORNAKA (MOSTAGANEM) : La gendarmerie saisit 2472 unités de boissons alcoolisées

Les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de Fornaka, ont pu saisir récemment une quantité importante de boissons alcoolisées de divers types et volumes d'origine étrangère, soit 2472 unités. Les gendarmes ont procédé à l'arrestation de l'homme impliqué, âgé de 47 ans, en plus de la saisie de la voiture qu'il a utilisée pour effectuer cette opération illégale de transports de boissons alcooliques réglementées d'une valeur financière totale estimée à 1884800,00 de Dinars. Un dossier de poursuites judiciaire a été dressé à l'encontre de la personne arrêtée pour sa présentation par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem où il sera jugé pour les faits qui lui sont reprochés de détention et transport de boissons alcoolisées sans autorisation officielle.