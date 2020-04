FORNAKA (MOSTAGANEM) : La Douane saisit 4,7 kilos de kif à Louza

En ces temps où les activités sociales et économiques sont réduites à leur plus simple expression pour endiguer la propagation virale, le trafic de drogue loin de suspendre ses activités criminelles, se fait surprendre à ses dépens par la vigilance des services sécuritaires qui sont sur tous les fronts. En effet, selon une déclaration du service de la communication et des relations publiques, relevant de l'inspection régionale des Douanes de Mostaganem, mercredi 08 Avril 2020,la brigade d'inspection mobile des douanes, a immobilisé deux (02) l'une à intervalle de l'autre, à bord desquelles se trouvait une quantité totale de plus de quatre (04) kilogrammes de kif bien dissimulée. C'est dans un check-point érigé au niveau de la route nationale n°17, au Douar LOUZA relevant de la commune de Fornaka ( Mostaganem) que le pot au rose a été découvert lors du contrôle d'un véhicule suspect de marque "Chevrolet". La fouille minutieuse a permis de découvrir en effet une quantité de 4,7 kilogrammes de kif traité bien caché à l'intérieur de la roue de secours du véhicule en question à bord duquel se trouvaient et qui a été saisi également avec l'arrestation des deux individus impliqués, a-t-on appris..La même source ajoute qu'un autre véhicule du type "KIA Rio" a été également immobilisé grâce à la collaboration des inspecteurs de la brigade mobile de la Douane de Chlef ,dans le cadre de la poursuite de cette importante affaire de trafic de drogue ,impliquant ses deux (02) occupants qui ont été arrêtés à leur tour avec de leur véhicule. Des poursuites judiciaires on été entamées contre les mis en cause pour faits de trafic de drogue lesquels ont été remis aux mains de la justice, a conclu la déclaration de l'inspection régionale des douanes de Mostaganem.