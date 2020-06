FORNAKA (MOSTAGANEM) : Inauguration du bureau de poste de Kedadra

Pour améliorer les conditions de vie des citoyens notamment, dans les zones d’ombre, un bureau de poste moderne , situé au douar Kedadra, commune de Fornaka a été inauguré ce dimanche passé par le directeur d’Algérie Poste, M. Benosmane Bendhiba , qui était accompagné par la cheffe de daïra de Ain Nouissy, le P/APC de Fornaka, le Chef de la brigade de gendarmerie nationale ainsi que des cadres de la direction d’Algérie poste. Ce bureau qui par le passé était doté d’un seul guichet a connu des travaux de réhabilitation et d’extension où cinq guichets ont été aménagés, il a bénéficié en outre de l’installation de nouveaux équipements avec de nouvelles technologies telles la ligne « IBP » et la « fibre-optique », et disposant d’un système de sécurité performant. Il est composé d'une salle d'attente et d'un couloir pour les personnes aux besoins spécifiques. Le directeur d’Algérie poste a indiqué que ce bureau assurera toutes les opérations postales à savoir : Paiement de factures ADE et Sonelgaz et autres prestations sans que le client ne se déplace ailleurs.

Rappelons que la daïra d’Ain Nouissy a bénéficié de deux projets concernant, l’extension et la réhabilitation de 2 bureaux de poste, un à Louza et l’autre à Kedadra, actuellement opérationnels. Il est prévu aussi la rénovation du bureau de poste du chef-lieu de la commune de Fornaka, nécessitant une délibération de l’APC pour relancer les travaux. Le directeur a rappelé que 21 bureaux de poste situés dans des zones d’ombre ont été touchés par les opérations d’extension et de réhabilitation. Ce type d'infrastructure va sans doute renforcer et améliorer la qualité du service public au niveau de cette contrée .Tous cela pour se rapprocher davantage des citoyens dans la wilaya de Mostaganem, par la prise en charge de leurs doléances et assurer une meilleure qualité de service.