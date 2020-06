FORNAKA (MOSTAGANEM) : Dénombrement de près de 300 oiseaux d’eau nicheurs à El-Mactaa

Au moins 300 oiseaux d’eau nicheurs ont été dénombrés durant le mois de mai dernier par des spécialistes de l’observation des oiseaux migrateurs, à travers la zone humide d’el-Mactaa, commune de Fornaka, a-t-on appris, de la cellule d'Information de la conservation locale des forêts. La source a affirmé que ce recensement des oiseaux d’eau nicheurs, qui s’est déroulé du 19 au 31 mai dernier, a été mené dans toute la zone humide d’el-Mactaa se trouvant entre deux wilayas, Mostaganem et Oran, dans le cadre des activités du réseau national des observateurs ornithologues algériens (RNOOA). "Les plans d'eau répartis dans cette région de la wilaya constituent des lieux de repos et de nidification pour plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs qui empruntent le couloir de migration entre l'Europe et l'Afrique", a souligné la même source. Elle a ajouté que dénombrement supervisé par 7 experts de la wilaya d’Oran, vise à enrichir la base de données et de suivi de la conservation des forêts concernant les zones humides et de connaître de manière exhaustive le nombre des oiseaux d’eau nicheurs et leur densité dans la région". Il a également relevé, en ce sens, que les experts sont en train de surveiller tous les indicateurs relatifs aux sites de nidification, aux œufs et aux oisillons observés sur les rives de la zone humide d’el-Mactaa. Le recensement des oiseaux d’eau nicheurs a par ailleurs permis, cette année, d’observer 40 Erismature à tête blanche, une espèce de canard très rare à l’échelle mondiale et également menacée d'extinction, a indiqué la même source, faisant savoir que les services de la conservation des forêts étudient cette espèce d'oiseau rare et surveillent une éventuelle nidification dans la wilaya de Mostaganem.