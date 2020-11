FORNAKA : Les dunes de sable d'El Macta, livrées au pillage

Les dunes de sable d'El Macta sont menacées de disparition, de par, le pillage incessant, de leur sable si fin et si prisé par les auto-constructeurs et autres promoteurs immobiliers. Toutes les nuits, elles sont attaquées par les pilleurs de sable, qui s'acharnent à les dégrader de bout en bout, en utilisant des ouvriers munis de pelles, pour charger les camions et autres remorques de tracteurs, garés, tous feux et moteurs arrêtés, pour ne pas attirer l'attention d'autrui, surtout celle des éléments de la gendarmerie nationale. Ainsi, des tonnes de sable s'envolent du coucher au lever de soleil, à bord de camions de gros tonnage, en empruntant des pistes secrètes, aménagées à travers les fourrés et champs du territoire de la commune. S'étendant sur une longueur de 2500 m et 620 m de largeur et d'une altitude variant de site en site, de 15 m à 30 m, est une formation fort remarquable, qui protège les vignobles et les autres cultures de la région, contre les vents et l'air marin, mais, malheureusement, cette magnifique dune est soumise de jour et de nuit à des excavations sauvages de sable, et même certains indélicats automobilistes s'y mettent de la partie , en remplissant de gros sacs de farine, au bord de la route, au vu et au su de tout le monde. En plus de ce pillage, l'érosion éolienne lui fait perdre annuellement quatre mètres de son altitude. Ce vol de sable risque à la longue de finir par rompre l'équilibre écologique qui causera de graves conséquences à l'agriculture (érosion des champs, destruction des cultures et désertification progressive du milieu naturel…), et il est temps de mettre fin à ce pillage qui perdure et qui semble n'être ignoré par personne !