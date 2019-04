FORNAKA : La mairie assiégée pour le deuxième jour

Les protestations qui ont eu lieu comme prévu devant le siège de l'APC et étaient centrées autour du problème des odeurs émanant de la zone d'activité mais l'occasion a été aussi saisie pour donner libre cours à toutes les frustrations accumulées par les citoyens et liées principalement à l'absence de projets de développement et au chômage, se sont poursuivies encore hier mardi , par un rassemblement devant le siège de la mairie, qui demeure fermé et sans la moindre activité. Des slogans ont été encore lancés, appelant clairement au départ de tous les élus locaux pour « faillite » dans la gestion de la commune. Rappelons que la cheffe de daïra et des représentants de la direction de l’environnement étaient arrivés sur les lieux lundi dernier, mais n’ont pas réussi à prendre langue avec les manifestants, ces derniers exigeant la venue du premier responsable de la wilaya en personne. Un haut gradé de la gendarmerie nationale a été aussi dépêché le jour de la protestation chez les manifestants. Cette fois-ci, le contact a été plus facile et des échanges ont eu lieu dans le calme et le respect. Mais les manifestants campant toujours sur leur position : discuter avec le wali. Notons également que ces manifestations pacifiques se déroulent sans incidents. Vraisemblablement, elles tentent à persister et à prendre de l’ampleur dans les jours à venir si aucune mesure d’apaisement n’est prise dans l’immédiat.