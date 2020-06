FORNAKA : L’EPSP de Mostaganem entame une campagne de lutte contre le Coronavirus

L’opération a été réalisée avec succès car la direction a mobilisé deux médecins spécialisés dans l’épidémiologie et la médecine de prévention, cadres en santé publique en plus d’un médecin généraliste, 6 techniciens paramédicaux et des infirmiers, cadres en santé publique. Le staff médical a effectué 100 tests pour diagnostiquer le Covid19 au profit des employés de la mairie et quelques citoyens du chef lieu et de Kedadra .A cela s’ajoute ,les mesures de précautions en particulier l’opération de stérilisation, de désinfection et de sensibilisation pour lutter contre cette épidémie laquelle a touché le siège de l’APC, l’annexe de l’APC du douar Ouled Snouci et plusieurs habitations situées à Fornaka et au niveau du douar Kedadra. De son coté , la direction de l’unité principale de la protection civile a mobilisé tous les moyens matériels et humains, nécessaires à cette opération. La Cheffe de daira a intensifié pendant la journée du vendredi 29 mai 2020, des mesures de précaution pour faire face au Coronavirus et stopper sa propagation. En ce sens , elle a donné des instructions aux maires des trois localités, Fornaka, Ain Nouissy et Haciane, pour leur a demandé de consentir des efforts et la poursuite des opérations de stérilisation, de désinfection et de sensibilisation des citoyens aux dangers de la propagation de l’épidémie et obliger les citoyens à mettre des masques notamment dans les lieux publics, lequel est devenu obligatoire et veiller à la propreté de l’environnement.