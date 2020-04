FORNAKA ET AIN TEDELES : 262 quintaux de divers produits alimentaires, saisis

En une journée ,en deux endroits différents,262 quintaux de produits alimentaires ont été saisis par la gendarmerie à Mostaganem. Premièrement, à FORNAKA, 230 quintaux de blé tendre et 3 quintaux de viande de poulet ont été saisis par les éléments de la brigade de gendarmerie de la Daïra de Fornaka. En effet, il a été mené, dans deux opérations distinctes une action de contrôle routier qui s’est soldée par la saisie d’une quantité importante de blé tendre et de viande de poulet. La première opération a abouti à la saisie de 230 quintaux de blé tendre pour la fabrication de farine, sans aucune indication, destinés à la spéculation. La deuxième opération s’est traduite aussi par la saisie de 03 quintaux de poulet impropre à la consommation, ainsi que 20 kg d’abats. Deuxièmement, dans la région de la Daïra de Aïn-Tedelès, ce sont 29 quintaux de semoule et farine qui ont été saisis. En effet, lors d’une patrouille de routine de la Gendarmerie nationale de Sour (Aïn Tedelès) , sur la route nationale n ° 90, reliant les communes de Sour et de Aïn Tedelès, a saisi le 28 Mars 2020 à 17h00,un véhicule suspect, du type « Toyota » ,conduit par son propriétaire, le dénommé M.M, âgé de 30 ans, a été immobilisé et inspecté. La fouille dudit véhicule en question a permis de trouver à son bord, 30 sacs de semoule fine de marque « Safina », de 25 kg, chacun ; 40 sacs de semoule fine de 10 kg chacun, de la même marque ; 30 autres sacs de semoule fine de parque « Khaled Chohra » pesant chacun 25 kg et, 20 sacs de farine, de marque « Riad » de 50 kg chacun. Le propriétaire du véhicule et des quantités de marchandise s’est avéré ne détenir ni facture et ni registre de commerce.