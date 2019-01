FORNAKA : Des élèves en grève contre les repas froids

Selon les informations recueillies sur place, la disparition des repas chauds est apparue depuis l’arrivée de l’actuelle directrice de l’école et elle perdure depuis le début de l’année scolaire en cours. Selon un parent d’élève, faute de cantine, l’ancien directeur avait trouvé une solution palliative en exploitant le logement de fonction inoccupé se trouvant dans l’enceinte de l’école pour préparer des repas chauds aux élèves. Toujours, selon le même interlocuteur, c’est la nouvelle directrice qui, dès sa prise de fonction, a mis fin à cette solution et a opté pour les repas froids en attendant la construction d’une cantine. Pour un élu, cette école a déjà bénéficié d’un projet de cantine. « Un projet inscrit depuis belle lurette et dont la réalisation piétine pour on ne sait quelle raison », murmurent quelques citoyens d’Ayacha. Interrogée, la directrice de l’école dit avoir agi de la sorte pour récupérer le logement de fonction vu qu’elle « habite loin et trouve difficile de faire la navette quotidiennement entre son domicile et l’école alors que celle-ci est pourvue d’un logement de fonction ». Pour désamorcer cette crise et permettre aux élèves de retrouver les bancs de l’école, une délégation de la Direction de l’Education a été dépêchée sur place. Le P/APC était aussi parmi les présents sur les lieux. Selon un membre de la dite délégation, la tentative de couper la poire en deux, c’est-à-dire permettre à la directrice de loger dans le logement de fonction, avec la poursuite de l’exploitation provisoire d’une partie de celui-ci comme cantine n’a pas abouti. Selon toute vraisemblance, la situation s’acheminerait en définitif vers la reprise des repas chauds dans le logement de fonction et la mutation de la directrice « intransigeante ». Il y a lieu de souligner enfin que le débrayage en question met en évidence deux problématiques soulevées ça et là à récurrence : le logement de fonction au bénéfice des directeurs d’écoles de l’enseignement primaire et le déficit en cantines scolaires dans les écoles. A ce propos, le manque de cantine scolaire signalé à la bourgade d’Ayacha n’est pas un cas unique. Il est également vécu ailleurs, comme à la localité de Kedadra par exemple…