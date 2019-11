FORNAKA : Campagne de sensibilisation sur les maladies transmissibles

Que ce soit par transmission hydriques et alimentaires et aussi par le vecteur animal, comme les moustiques, les dégâts sur la santé d’une population peuvent être importants et passer souvent inaperçus quoique bien réels. C’est dans cet esprit et à l’initiative de la direction de la santé et de la population de Mostaganem et en collaboration avec l'établissement public de santé de proximité EPSP de Mostaganem, qu’a été organisé, ce jeudi 14 novembre 2019, au niveau du siège de l'APC de la Commune d’Ain-Nouissy, une journée de sensibilisation contre les maladies à transmission hydrique, alimentaires et par des moustiques. Dans ce cadre, l’ordre du jour était de vulgariser l'initiation aux mesures de prévention destinées à prendre les mesures adéquates contre les dégâts sur la santé que peuvent causer ces maladies transmissibles. Cette campagne a été lancée par le directeur de la santé et de la population de Mostaganem, Monsieur Khalil Mohamed Toufik ,en collaboration avec les services concernés dont les directions des ressources en eau, des services agricoles, ainsi que les représentants des Assemblées populaires de wilaya et communales (APW-APC) des bureaux d'hygiène communaux, des services de sécurité , de la protection civile des affaires religieuses et de l'éducation, et du mouvement associatif. Les activités de cette campagne ont mis en lumière la gravité des maladies transmises par les eaux et les insectes aux citoyens, ainsi que la nécessité de l’élaboration d’une stratégie efficace pour faire face à ces dangers avec les moyens de prévention pour combattre tous les foyers à risques qui seraient potentiellement porteurs de maladies transmissibles au citoyen.