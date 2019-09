FORNAKA : À quoi sert la bibliothèque communale ?

Finalement, la bibliothèque communale de Fornaka ne semble pas servir ‘’à grand-chose’ avec ses lots de livres édités par l’ex SNED, et qui ne se consultent plus depuis leur mise en rayonnage. Quant à son cybercafé, il ne fonctionne plus malgré la présence de dizaines de micro-ordinateurs qui demeurent hors connexion parce que l’APC est toujours réticente en tenant à ne point payer l’abonnement à l’internet. Alors à quoi peut servir cette bibliothèque communale avec sa salle de lecture ‘’éternellement ‘’ vide et son cybercafé qui espère des jours meilleurs !