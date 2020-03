FORNAKA : 3 quintaux de viande blanche saisis

Le 28 mars 2020, les éléments de la brigade de Gendarmerie de la commune de Fornaka, accompagnés du responsable du bureau de prévention et d'hygiène de la commune de Fornaka, ont immobilisé un petit camion de marque "Hyfei" suspect, a-t-on appris de source crédible. Le contrôle dudit camion a permis de trouver une chargement de 300 kilogrammes de viande blanche de "poulet" et 20 kg de boyaux de poulets. Suite à l'inspection de la marchandise effectuée les lieux-mêmes par le technicien spécialisé dans la prévention sanitaire. Les quantités en question ont été saisies, en raison du fait les poulets n'avaient pas d'étiquette de traçabilité et pas de certificat vétérinaire, attestant une qualité loyale et marchande, non