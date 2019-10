FORMATION PROFESSIONNELLE : Un plan de formation des enseignants avant février 2020

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, Belkheir Dadda-Moussa a annoncé lundi à Laghouat le lancement d’un plan de formation des enseignants du secteur avant le mois de février prochain. "Un plan de formation locale, nationale et internationale sera lancé avant février prochain en faveur des enseignants, maillon essentiel dans le dispositif de la formation professionnelle, pour contribuer à l’amélioration de leurs compétences", a indiqué le ministre lors de l’inspection de structures relevant de son département dans cette wilaya. M. Dadda-Moussa a mis l’accent sur la prise en charge des encadreurs du secteur par la réunion des conditions appropriées leur permettant de mener à bien leur mission pédagogique. Les programmes de formation visent, outre l’amélioration du niveau, la formation de compétences en mesure, à travers la nomenclature de spécialités de formation répondant aux besoins de l’économie, de monter des entreprises et de se lancer dans des investissements susceptibles de booster l’économie nationale, a-t-il expliqué.