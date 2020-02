FORMATION PROFESSIONNELLE (SESSION DE FEVRIER 2020) : Ouverture de 3115 postes pédagogiques

Le chef de service de l'enseignement et de la formation professionnelle , M. Habib Zahmani Abdelkader », a indiqué que 3115 postes pédagogiques seront ouverts pour la session de février, qui débute le 23 du mois en cours. Différents types de formation professionnelle seront répartis entre les différents instituts et centres de formation professionnelle de la wilaya de Mostaganem. Dans ce cadre, 1420 postes pédagogiques en formation ont été attribués pour l’apprentissage, 760 postes pour la formation résidentielle et 270 autres pour la formation en qualification, notamment dans les domaines de la production maraîchère, la peinture, l’électricité bâtiment et la construction. C’est dans ce contexte, que l'administration de ce secteur a donné une grande importance à la formation de la femme au foyer, par l'attribution de 390 postes. A cela s’ajoute divers types de formation en milieu rural (120 postes), en plus de la formation des cours du soir (150 postes), a-t-on indiqué. Par ailleurs, trois nouvelles spécialités seront également ouvertes dans le mode apprentissage (Spécialité : technicien supérieur) pour les filières ‘’chimie industrielle, développement des logiciels informatiques et les plateformes électroniques’’, en plus de la maintenance des équipements médicaux.