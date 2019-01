FORMATION PROFESSIONNELLE : Plus de 3000 postes pour la prochaine rentrée

Les inscriptions à travers les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage au niveau de la wilaya pour la session de février2019 se poursuivent toujours dans de bonnes conditions , plusieurs jeunes intéressés par la formation se sont rapprochés du bureau d’accueil et d’orientation car les inscriptions sont ouvertes durant toutes les semaines jusqu’au 16 février 2019, pour faire le choix dans l’une des spécialités que le jeune désire ce qui permettra également aux jeunes de la wilaya de connaitre de près les spécialités ouvertes et le niveau d’instruction demandé afin d’intégrer le système de formation. Cependant, de nouvelles spécialités sont intégrées dans le programme de formation à l’image de l’art graphique, cultures sous serre et conduite machine offset s’ajoutant aux spécialités existantes. De son côté, la DFEP offre différentes spécialités dans cette session de février 2019 avec 3020 postes pédagogiques dans différents modes de formation professionnelle. Le développement de la filière tourisme repose sur l’hôtellerie. D’ailleurs, il y a eu dernièrement une convention entre DFEP et AZ hôtel. Dans ce contexte, le directeur de la formation et de l’enseignement professionnel, M.Benacer Belahcène a précisé que son secteur à travers cette session a offert plus de 3000 postes pédagogiques avec l’extension des spécialités dans les domaines du tourisme et de l’agriculture et ce, suite aux différentes conventions signées entre la DFEP et les entreprises qui activent dans ces domaines localement. Sachant que la direction de la formation et de l’enseignement professionnel a mobilisé tous les travailleurs et cadres depuis la journée du 6 janvier 2019 qui coïncide avec le lancement des inscriptions.