FORMATION PROFESSIONNELLE : Les CFPA sensibilisent les jeunes

Des journées d’orientation et d’informations ont débuté hier au niveau des centres et institut de la formation professionnelle de la wilaya de Mostaganem et ce, en prévision de la prochaine session de formation, prévue pour le 29 septembre 2019.Le premier responsable, M.Belahcen Bennacer, directeur de la formation professionnelle de la wilaya de Mostaganem a indiqué que suite aux opérations de sensibilisation et d’information entreprises pour les inscriptions ont été importantes. Il a précisé que 700 inscriptions ont été enregistrées durant le mois d’Août et les derniers chiffres donnent un nombre de plus de 2600 inscrits pour la mi- septembre. Passées d’un chiffre de 700 à 2600, c’est 2000 inscriptions en plus en l’espace des deux premières semaines du début du mois de septembre susceptibles d’augmenter encore à la clôture de l’inscription. C’est un saut quantitatif très appréciable traduisant tout l’intérêt porté par la jeunesse à la formation professionnelle diplômante, dira M . Belahcene Bennacer. S’agissant du nombre de nouveaux postes de formation réservé à cette session, il est de l’ordre de 5370.Ces derniers se répartissent comme suit, à savoir : 2.130 nouvelles places pédagogiques du type théorique ; 2000 places dans le type mixte de formation théorique et pratique, à la fois ; 390 postes dédiés à la femme astreinte au foyer et 270 places de formation par le biais des cours du soir particuliers à ceux qui occupent déjà un emploi et désirent rehausser leur niveau professionnel ,à partir de 16 heures 30 ; 90 places pour une formation élémentaire visant la promotion professionnelle à ceux qui n’ont pas de niveau du tout et enfin, 30 postes pédagogiques pratiques à des jeunes dépourvus du niveau d’instruction de base et qui prétendent à une « formation qualifiante » laquelle est, dispensée par des professionnels agréés. La durée de ce type de formation varie entre 4 à 6 mois dans des branches de divers secteurs ce qui permettrait à cette catégorie de pouvoir prétendre au lancement d’un microprojet économique.