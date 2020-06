FORMATION PROFESSIONNELLE : La Ministre Benfreha se prononce sur les inscriptions

Lors d’une visite de travail à Batna, La Ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, Hoyam Benfreha, s’est prononcée concernant l’inscription aux formations professionnelles de la prochaine session de septembre. En effet, La Ministre a déclaré, lors d’une visite de travail à Batna que les inscriptions aux formations professionnelles pour la session de septembre prochain se feront uniquement via la plate-forme numérique du ministère. Cette procédure est mise en place dans le but de tirer profil du temps perdu à cause de la pandémie du Covid-19, précise la Ministre. Elle souligne également que cette plate-forme numérique existe et a été préparée pour accueillir les nouvelles inscriptions, précisant que la semaine dernière un enregistrement direct du système de gestion pédagogique a été initié au niveau de l’administration centrale du ministère. La Ministre Benfreha rajoute que la plate-forme permettra d’effectuer un suivi complet du parcours des jeunes inscrits à partir du moment de leurs inscriptions en instituts de formations jusqu’au moment de l’obtention des diplômes.