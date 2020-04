FORMATION PROFESSIONNELLE : Des cours diffusés via l’ENTV dès la semaine prochaine

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, a annoncé à Alger, la diffusion via la télévision algérienne de cours de formation professionnelle, au profit des stagiaires du secteur, dès la semaine prochaine et ce en application des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du Covid-19, rapporte l’agence officielle. S’exprimant lors d’une visite d’inspection dans des établissements de formation en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, la ministre a indiqué qu’il sera procédé, dès la semaine prochaine, à la diffusion de cours de formation professionnelle, via la télévision nationale, au profit des stagiaires du secteur. Cette opération, souligne la première responsable du secteur, est supervisée par le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, en coordination avec le ministère de la Communication et ce, a-t-elle ajouté, en application des mesures préventives, au regard de la conjoncture sanitaire exceptionnelle que vit le pays du fait de la pandémie de Coronavirus. Selon la ministre, cette opération qui a, entre autres objectifs, de donner l’occasion aux stagiaires de suivre leurs cours, concerne dans une 1e étape, des cours de formation dans cinq (5) spécialités, pour comprendre, par la suite et de manière progressive, 29 autres spécialités, notamment les domaines de tourisme, mécanique automobile, maintenance industrielle et électronique, d’autant que ces cours seront dispensés par des enseignants et formateurs du secteur de la Formation professionnelle, selon un calendrier fixé qui sera publié sur le site électronique du ministère.