FORMATION PROFESSIONNELLE A TISSEMSILT : Une maison d'accompagnement pour prendre en charge les diplômés

En effet, la maison d'accompagnement et d'intégration, dont le siège se trouve à l'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle (INSFP) de Tissemsilt prend en charge les concernés dans les domaines de la conception et leur accompagnement. Cette dernière travaille dans le 1er domaine pour consolider la culture entrepreneuriale parmi les formés, informer les diplômés sur la contractualisation et accompagner les porteurs de projets (avant pendant après). Elle fournit aux bureaux d'accueil et d'orientation des informations relatives aux besoins du marché du travail pour leur permettre de bien orienter les demandeurs de formation, alors que ses membres représentant et formant le secteur de la formation professionnelle et les différentes agences d'accompagnement et d'emploi à travers cette maison d’accompagnement et de l’intégration œuvrent à faciliter l'intégration des diplômés de la formation professionnelle sur le marché du travail. Elle permet aussi la collecte des offres d'emploi et fournit aux institutions économiques des données sur les diplômés de la formation professionnelle selon les spécialités, les niveaux d’instruction et de formation et enfin le type de sexe des éléments formés. Selon le chargé de la communication, la maison d'accompagnement et d'intégration des stagiaires et diplômés du secteur de la formation professionnelle est un espace d'échanges de vues et d'expériences où se rencontrent les intérêts publics pour contribuer à la mise en place d'établissements et d’entreprises et d'insertion professionnelle, représentées dans des agences de soutien à l’emploi notamment, avec les établissements publics et privés, les artisans et diplômés du secteur de la formation, en plus d'être un espace médiatique pour les titulaires de diplômes et de qualifications. Enfin, la meme source précise que ladite maison offre des opportunités d'emploi et d'insertion professionnelle au profit de ceux qui souhaitent se former. Cet organisme mettra aussi à la disposition des intéressés des offres de formation pour la création des entreprises en plus de créer une banque de données pour la création de nouveaux établissements de développement ainsi que pour la création d'un capital de données concernant la formation, l'emploi et des activités en relation avec le secteur de la formation professionnelle.