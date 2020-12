FORMATION PROFESSIONNELLE A TISSEMSILT : 7 nouvelles spécialités pour février 2021

En prévision de la prochaine rentrée qui sera prolongée pour la session du mois de février 2021, la direction de l’institut national de la formation professionnelle de la wilaya de Tissemsilt (INSFP) a initié comme à chaque fois notamment avec les conditions actuelles du Coronavirus, un plan d’information par des campagnes de sensibilisation sur les spécialités déjà existantes, ainsi que sur les nouvelles spécialités incluses dans le processus de formation. En effet, sept spécialités seront lancées dont une nouvelle sera introduite lors de la nouvelle rentrée professionnelle. Il s’agit de la maintenance des logiciels informatiques, une nouvelle spécialité qui vise le renforcement des formations existantes, telle que l’agriculture des grandes cultures et l’installation et Maintenance des Équipements de Froid et Climatisation et autres. L’ouverture de ces spécialités s’effectue selon les besoins du tissu économique de la wilaya et le processus d'inscription ouvert depuis le 8 novembre dernier pour s'inscrire à l’une des formations proposées à la session de février prochain. L’opération connaît une forte participation en particulier dans certaines spécialités alors que le nombre des nouveaux inscrits dans les sept spécialités et jusqu’à la fin de la semaine dernière dépasse 162 postulants dont 98 filles. Dans le même sens, le chargé de la communication nous a déclaré que les inscriptions se poursuivront jusqu'au 20 février de l'année prochaine au niveau du bureau d'information et d'orientation ouvert à ceux qui le souhaitent et que la rentrée officielle se fera le dimanche 28 février 2021, tout en concluant que l’ouverture de ces nouvelles filières de spécialités intervient dans le cadre de l’action de la tutelle et des partenaires constituants différents secteurs et entreprises, afin de pourvoir le marché de l’emploi en main-d’œuvre qualifiée dans les différents domaines, établie sur une base de données de prise en charge de la formation adaptée aux besoins du marché du travail dans la région.