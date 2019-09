FORMATION PROFESSIONNELLE A MOSTAGANEM : Une rentrée de session avec 7 nouvelles spécialités

Cette rentrée de septembre pour la session 2019-2020 a été inaugurée hier, dimanche 29 septembre 2019 au niveau du Centre de formation professionnelle, N°3, « Sy Krichiche Bendehiba » .En effet, elle offre 500 places pédagogiques,2600 nouveaux inscrits et se distingue par une offre récente de sept (7) nouvelles spécialités, introduites pour la première fois, à Mostaganem et en ajout aux traditionnelles spécialités existantes .Que ce soit en formation diplômante et/ou qualifiante, ce sera selon la spécialité optée. Le responsable du secteur a révélé que les nouvelles formation introduites concernent, entre-autres : le montage des panneaux solaires, thermiques et lumineux, avec l’exigence au candidat d’avoir le niveau de 4ème année moyenne et ce, quelque soit son lieu de résidence pour se former au niveau du CFPA de Fornaka ; dans la spécialité de l’Audio-visuel, c’est une de ces formation pour laquelle est exigé un niveau d’instruction de la 2eme année secondaire où les candidats ont la possibilité de choisir entre l’option du « son » soit, celle de « l’image »; la gestion et administration hôtelière est aussi une nouvelle spécialité qui vient de faire son entrée dans la formation professionnelle, vu que le secteur du tourisme de la wilaya est susceptible d’offrir un nombre intéressant de postes d’emploi ;pour cela, il est demandé de justifier d’un niveau scolaire de la 3èmeannée secondaire sachant qu’à l’issue du cycle, cette formation serait couronnée par l’octroi d’un diplôme de « Technicien supérieur ».